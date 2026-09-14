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Cultura

Ogni Cosa Intatta: dal 19 settembre la mostra finale di HYPERESIDENCIES I ad Ansedonia

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A cura di Chiara Serranti e Giulia Tentellini, la mostra riunisce i lavori di Iva Drekalovic, Maria Ludovica Gugliotta, Marie Anne Hervé e Yuxiang Wang, in un percorso che tiene insieme arte contemporanea, archeologia e paesaggio

di Redazione TPI

Sabato 19 settembre 2026 alle ore 11 al parco archeologico Antica Città di Cosa, ad Ansedonia (Grosseto), Hypermaremma presenta Ogni Cosa Intatta, la mostra finale di HYPERESIDENCIES I. A cura di Chiara Serranti e Giulia Tentellini, la mostra riunisce i lavori di Iva Drekalovic, Maria Ludovica Gugliotta, Marie Anne Hervé e Yuxiang Wang, in un percorso che tiene insieme arte contemporanea, archeologia e paesaggio.

Il titolo nasce da una domanda sulla permanenza. Il primo riferimento è la Città di Cosa e insieme tutto ciò che il sito ha continuato a trattenere: le mura, la luce, i miti, gli odori della macchia, il suono del mare.

Intatto, qui, non significa immobile. Significa attraversare i secoli e restare riconoscibile. Intatta è la memoria, e con lei la dimensione rituale che ancora abita questo paesaggio: qualcosa che il tempo ha coperto di strati senza spegnere.

Le opere non si appoggiano al Parco e non lo usano come fondale. Entrano in dialogo con quello che c’è già, ne riaccendono la forza evocativa, suggeriscono altri modi di guardarlo.

Le rovine tengono il passato. Le opere interrogano il presente. Insieme mostrano che questo è ancora un luogo che genera significato.

HYPERESIDENCIES è un progetto interamente finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Programma regionale FSE+ 2021-2027, nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 28520/2024, e rientra in Giovanisì.it, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. In collaborazione con i Parchi Archeologici della Maremma.

AMICI DI HYPERMAREMMA

Hypermaremma è un’associazione di promozione sociale che si pone l’obiettivo di attivare il territorio attraverso l’arte contemporanea. Il progetto, ideato da Carlo Pratis, Giorgio Galotti e Matteo d’Aloja, cresce ogni anno grazie al supporto di un gruppo di amici sostenitori e ambassador.

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