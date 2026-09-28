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Cultura

HYPERMAREMMA presenta FLORILEGIUM: un’avventura botanica tra i giardini di Pereta

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di Redazione TPI

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 11 alle ore 19, a Pareta (Magliano in Toscana) si terrà la prima edizione di Florilegium, un nuovo progetto al quale Hypermaremma prende parte per far incontrare arte contemporanea e botanica.

A Pereta, tra le colline della Maremma, i vicoli del borgo medievale custodiscono una trama di orti, corti e giardini nascosti. Tramite l’arte e un flusso di appuntamenti sul mondo vegetale Florilegium svela luoghi nascosti, interventi d’artista e meraviglie floreali tra le mura del paese.

Cinque dei ventitré giardini del piccolo borgo diventeranno le tappe di un percorso diffuso, ciascuno in dialogo con un’opera selezionata da Hypermaremma in relazione all’identità del giardino, alla storia e al carattere del luogo.

Ritroviamo in questa nuova avventura un’idea che accompagna il lavoro di Hypermaremma: incontrare l’arte fuori dagli spazi espositivi tradizionali, lasciando che il paesaggio, le opere e la vita dei luoghi si arricchiscano a vicenda. Ma i giardini non saranno soltanto spazi da visitare. Talk, workshop, passeggiate botaniche e momenti performativi daranno vita a un programma di incontri dedicato al mondo vegetale e alle sue relazioni con l’arte e il territorio. Un invito a osservare da vicino, imparare, condividere conoscenze e lasciarsi sorprendere.

Redazione TPI
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