TPI Fest Bologna 2023: programma e ospiti prima serata (22 settembre)

TPI FEST 2023 – Da venerdì 22 settembre prende il via il TPI Fest 2023, che, per il secondo anno consecutivo, si terrà a Bologna, presso la “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina.

La festa di The Post Internazionale, in programma fino a domenica 24 settembre inclusa, vedrà alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

TPI Fest 2023 – Programma venerdì 22 settembre

Ma vediamo nel dettaglio quale sarà il programma della prima serata del TPI Fest 2023, in programma venerdì 22 settembre.

Ospiti della serata saranno l’ex premier e attuale presidente del M5S Giuseppe Conte, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la deputata di Verdi/Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti, il deputato del Pd Marco Furfaro e il generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli.

E ancora, sul palco allestito presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla, sarà presente l’ex ministro e segretario del Pd, Pierluigi Bersani, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, l’Ad di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi e il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani.

Spazio, poi, a Massimiliano Di Silvestre, Ad di Bmw Italia e all’assessore allo sviluppo economico e green economy dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. Parola, infine, all’economista e sociologo statunitense Jeremy Rifkin.

Moderano i dibattiti e i faccia a faccia il direttore di TPI, Giulio Gambino, e i vicedirettori Luca Telese, Stefano Mentana e Riccardo Bocca.

TPI FEST 2023 ORARIO

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.