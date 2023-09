TPI Fest Bologna 2023 in Piazza Lucio Dalla (Tettoia Nervi): dove si trova e come arrivare

Tpi Fest Bologna 2023 piazza Lucio Dalla (Tettoia Nervi): come arrivare

Dal 22 al 24 settembre 2023 torna la festa di The Post Internazionale, il TPI Fest, che per il secondo anno consecutivo si terrà a Bologna, presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, nel quartiere Bolognina.

Tre serate in cui verranno discussi i principali argomenti dell’attualità politica e sociale per un importante momento di confronto sulle idee.

Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Domenico De Masi, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

Cultura / TPI Fest Bologna 2023 | La Festa di The Post Internazionale (22-23-24 settembre) | Programma e Ospiti

Seguirà il programma completo definitivo con giorni e orari in cui saranno presenti gli ospiti.

Dove si trova e come arrivare

Ma dove si trova Piazza Lucio Dalla (Tettoia Nervi) e come ci si arriva? Il Festival si terrà alla Bolognina, luogo simbolo di creatività, ospitalità, multiculturalità e soggetto negli ultimi anni a grandi trasformazioni urbanistiche. Inaugurata nel luglio 2022, la piazza Lucio Dalla è il nuovo epicentro di manifestazioni culturali. La piazza dista appena 650 metri dalla stazione centrale. A piedi ci si impiega circa 8 minuti transitando tramite Via de’ Carracci e Via Aristotile Fioravanti.

TPI FEST ORARIO

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

Durante la nostra Festa, una parte della redazione di TPI si trasferisce a Bologna e ci sarà la possibilità di incontrare e conoscere i giornalisti che rendono vivo il giornale.

TPI Fest! Le edizioni precedenti del Festival di The Post Internazionale: 2022 | 2021 | 2020 | 2019