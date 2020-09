Coronavirus, sospese le domeniche gratis al museo: ordinanza del ministero della Salute

Con la situazione contagi da Coronavirus in peggioramento in Italia, sono state sospese le domeniche gratis al museo: la decisione è stata ufficializzata da un’ordinanza del ministero della Salute, pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. Da oggi, dunque, non sarà più possibile visitare mostre, musei e altri luoghi della cultura alla prima domenica del mese senza pagare alcuna cifra per il biglietto. Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

