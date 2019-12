Amazon, la classifica dei 10 libri più venduti nel 2019

Anche quest’anno, puntualissima la classifica Amazon dei 10 libri più venduti nel 2019. Cosa è stato letto e cosa invece è custodito gelosamente nella lista desideri?

In vista del periodo natalizio, si potrebbe prendere spunto da questa classifica per qualche regalo last minute o per rimpolpare la propria libreria.

Nella classifica di Amazon spunta anche Giulia De Lellis, che quest’anno è approdata sugli scaffali con il suo romanzo “Le corna stanno bene su tutto”, di cui se n’è parlato a lungo anche nei salotti televisivi, da Domenica In a Verissimo.

Di seguito, la classifica Amazon dei 10 libri più venduti quest’anno.

Classifica Amazon 2019, Posto 10 – La cucina di casa mia di Benedetta Rossi

Gli italiani non si stancano mai della cucina. In più Benedetta Rossi è diventata negli ultimi anni un fenomeno del web, spostatosi poi in libreria e anche in tv (infatti la trovate anche su Real Time con il programma “Fatto in casa per voi”). Quello arrivato in libreria quest’anno è il suo nuovo libro di ricette, edito ancora una volta per Mondadori.

In cucina con voi, le nuove ricette di Fatto in casa con Benedetta risulta al decimo posto della classifica Amazon per i libri più venduti nel 2019.

La cuoca più amata dagli italiani ha dichiarato: “Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano. Ma la cosa più bella è che tutto è iniziato da casa mia e da casa mia continua a vivere. Anche per questo mi sento ancora la Benedetta di sempre: sono ancora qui che coltivo l’orto come mi ha insegnato nonna, mi prendo cura di Marco e Nuvola, mi rilasso all’ombra del mio albero e tutti i giorni sono in cucina per trascorrere il tempo con voi. Vi ringrazio perché, oltre a essere tantissimi, ci siete sempre stati”.

La cucina di casa mia: clicca qui per acquistarlo su Amazon

9 – Se questo è un uomo, di Primo Levi

Non può mancare uno degli intramontabili classici della letteratura italiana. Se questo è un uomo di Primo Levi non può mancare in libreria neanche quest’anno e Amazon l’ha posizionato al nono posto della sua classifica.

Se questo è un uomo: clicca qui per acquistarlo su Amazon

8 – La patente di guida: manuale teorico e quiz per l’esame

Italiani che imparano a guidare. Amazon ha inserito “La patente di guida: manuale teorico e quiz per l’esame. Categoria A e B relative sottocategorie” di N. Molinari all’ottavo posto della classifica dei libri più venduti nel 2019.

La patente di guida: clicca qui per acquistarlo su Amazon

Classifica Amazon 2019, Posto 7 – I leoni di Sicilia, di Stefania Auci

Al settimo posto, Amazon piazza un romanzo nuovo di zecca: I Leoni di Sicilia, di Stefania Auci, racconta la storia della famiglia Florio e di come prosperarono in Sicilia. Il romanzo ha ottenuto un incredibile successo ed è arrivato in libreria grazie a Casa Editrice Nord.

Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti.

I leoni di Sicilia: clicca qui per acquistarlo su Amazon

6 – #VALESPO di Valerio Mazzei e Sespo

Questa è l’annata dei fenomeni nati sul web. Al sesto posto, Amazon ha inserito nella classifica dei libri più venduti #VALESPO, il libro di Valerio Mazzei e Sespo, stelle di YouTube Italia che in queste pagine raccontano la loro storia, di come si sono conosciuti e come hanno mosso i primi passi sul web, spaziando dalla carriera al privato.

#VALESPO: clicca qui per acquistarlo su Amazon

5 – Il Piccolo Principe, di Antoine de Saint-Exupery

Tempo di un altro classico. Alla quinta posizione per Amazon spunta Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, che torna ancora una volta a incantare e a intrattenere nuove (e vecchie) generazioni.

La storia del principe e la sua rosa, dei pianeti bizzarri e dell’aviatore perso nel deserto continua a far battere i cuori di tutto il mondo, in particolare quello di Amazon.

Il piccolo principe: clicca qui per acquistarlo su Amazon

Classifica Amazon 2019, Posto 4 – M. Il figlio del secolo, di Antonio Scurati

Non poteva mancare il vincitore del Premio Strega 2019, che si è guadagnato la quarta posizione nella classifica Amazon dei libri più venduti quest’anno.

Il premio Strega Scurati a TPI: “Vi racconto Mussolini, padre dei leader populisti di oggi”

M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati è uno dei libri più gettonati dell’anno, proclamato vincitore ancor prima della finalissima, un romanzo corposo che riporta indietro nel tempo e che racconta di Benito Mussolini.

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un’Italia sfinita, stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici.

M. Il figlio del secolo: clicca qui per acquistarlo su Amazon

3 – Entra nel mondo di Luì e Sofì, di Me contro Te

Al terzo posto si piazza un altro fenomeno del web: Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te, un volume adatto dai 7 anni in su.

“Come ci avete chiesto in tantissimi, abbiamo deciso di raccontarvi molte cose di noi, della nostra infanzia, delle nostre famiglie, della scuola, degli amici… Un sacco di episodi divertenti di quando eravamo piccoli illustrati con le foto del nostro album! Sfogliando e leggendo questo libro entrerete nel nostro coloratissimo, divertentissimo, allegrissimo mondo e imparerete a conoscerci meglio… E come nel primo libro vi abbiamo riservato tante pagine da completare, colorare, disegnare… Super giochi e super challenge per spassose sfide tra voi! E allora buona lettura a tutto il Team Trote”.

Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te: clicca qui per acquistarlo su Amazon

2 – Vivere 120 anni, di Adriano Panzironi

Al secondo posto si classifica Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarti, di Adriano Panzironi che racconta perché il nostro corpo invecchia male. Come spiega Panzironi, “l’uomo può vivere fino a 120 anni senza malattie ma l’aspettativa attuale di vita è di 80 anni e già a 40 subiamo i sintomi delle malattie degenerative”.

L’autore identifica nella la dieta e nello stile di vita la causa principale della più grande catastrofe sanitaria di tutti i tempi.

Vivere 120 anni. Le verità che nessuno vuole raccontarti: clicca qui per acquistarlo su Amazon

Classifica Amazon 2019, Posto 1 – Le corna stanno bene su tutto, di Giulia De Lellis

Al primo posto nella classifica dei libri più venduti si posiziona la contestatissima Giulia De Lellis, influencer e fashion blogger che ha catturato l’attenzione di recente con il suo primo romanzo. Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza è il suo romanzo d’esordio, dove racconta della sua più grande delusione d’amore. Giulia, che ha partecipato al Grande Fratello, ha dovuto superare il tradimento di Andrea Damate e ha pensato di esorcizzare i suoi demoni mettendoli nero su bianco in un libro, scritto con l’aiuto di Stella Pulpo.

Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza: clicca qui per acquistarlo su Amazon

Contestato da tutti e chiacchieratissimo nei salotti di gossip, spaziando da Domenica In a Verissimo, il romanzo della De Lellis ha conquistato il podio nella classifica dei libri più venduti nel 2019 su Amazon.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)

