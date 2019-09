Giulia De Lellis a Bari, fan in coda per il suo libro: “Il primo che abbiamo letto”

Sono di adorazione pura le frasi ripetute dalle decine di fan in fila a Bari per assistere alla presentazione del libro di Giulia De Lellis, il racconto autobiografico dell’influencer di Ostia. “Io non ho mai letto libri in vita mia, quello di Giulia De Lellis è il primo e mi è piaciuto tantissimo”.

Il libro di Giulia De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto” racconta la fine della sua relazione con Andrea Damante. Il tradimento subito e la genuinità della narrazione hanno permesso a migliaia di lettori in tutta Italia di riconoscersi nelle parole di Giulia De Lellis.

Qualcuno si è messo in fila dalle nove del mattino davanti al centro commerciale Mongolfiera di Bari per poter vedere la propria idola, farsi autografare il volume e scattare un selfie con la ex partecipante di Uomini e Donne. “Secondo me le corna sono all’ordine del giorno oggi”, racconta una ragazza da dietro alle transenne. “Penso sia un libro giusto, che ha fatto aprire gli occhi a tante ragazze”.

Lei arriva con minigonna in pelle, maglioncino, giacca allacciata in vita e tronchetti con il tacco in pelle. Tutto rigorosamente nero, in pieno stile Giulia De Lellis. Capelli liscissimi raccolti in una coda bassa. con look pulito e riga in mezzo. Un grosso sorriso per tutti i fan e il cellulare in mano, pronto a riprendere la scena del suo ingresso e le urla dei followers per le storie da pubblicare su Instagram.

“Mi è piaciuta la sua spontaneità”, spiega una fan. “Non ha avuto vincoli. Il libro racconta la sua verità e i suoi sentimenti”. Amata dalle ragazzine, che la seguono dai tempi di Uomini e Donne, è apprezzata per la sua trasparenza e per “la forza di rialzarsi dopo il tradimento”.

“La prima cosa che le ho detto è che è bellissima”, fa eco un’altra giovanissima venuta a incontrarla. “Che è seria ed è molto ragionevole”.

Potrebbero interessarti Ricercatrice americana sviluppa un software che protegge dalle molestie online Dal galeotto al poligamo: le coppie improbabili create da Facebook Dating, la nuova funzione incontri del social La bevanda più idratante per il nostro corpo non è l’acqua

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)