È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il magazine propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Intervista esclusiva a Jeremy Rifkin, che spiega a TPI perché il pianeta acqua ha detto stop. “Nevicate eccezionali. Inondazioni. Siccità. Ondate di caldo record. All’origine di tutto c’è un malinteso: l’essere umano crede di vivere su un pianeta terrestre, ma il nostro è un pianeta acquatico. Abbiamo sfruttato la natura come fosse nostra proprietà. E ora l’idrosfera si ribella. Così andiamo incontro all’estinzione. Per salvarci serve un Blue Deal”.

Ecco perché solo le donne possono guidare il mondo. Da secoli le infrastrutture idriche sono un sistema di dominio sui territori. E da sempre sono gestite dai maschi con approccio calcolatore. Ma una nuova generazione di attiviste dell’acqua sta iniziando a far sentire la propria voce. Per imporre un’etica del bene comune.

Giornate più lunghe. Migrazione dei Poli. E tracce di sostanze artificiali in mare e nei suoli. Se il cambiamento climatico sta modificando la realtà a cui siamo abituati, l’attività umana ha già contribuito ad alterare le caratteristiche fondamentali del nostro pianeta. Il danno dell’uomo pare ormai irreversibile.

E ancora, un approfondimento sulla fabbrica fantasma. La gigafactory di Termoli è l’ultima speranza di sopravvivenza per l’automotive tricolore. Ma la multinazionale ex Fiat ha deciso di sospendere il progetto perché vuole abbassare i costi. E intanto nel resto d’Italia continua a tagliare il personale e delocalizzare all’estero.

La lungimiranza di un ministro. Una strategia fatta di sovvenzioni all’industria e incentivi ai consumatori. E il controllo totale sulle materie prime. Così Pechino è diventata leader mondiale delle e-car a basso costo. Ecco l’impero cinese delle auto elettriche.

Inoltre, un approfondimento su quei politici che fanno della propria fede uno spot elettorale. Trump dice di essere protetto dal Cielo. Orbán e Meloni vogliono “difendere” la Provvidenza. Salvini sbandiera il rosario. Anche se le biografie dei politici hanno poco a che fare con la religione, la fede conta ancora alle elezioni. Così il miracolo è nelle urne.

Infine, Aldo Giannuli propone una guida geopolitica per capire caoslandia. “In un mondo acentrico e caotico senza un ordine globale, i rapporti tra Stati si basano su geometrie variabili. Mentre l’alleanza tra la Spada e la Moneta ha messo in secondo piano la Politica. Così la guerra replica se stessa. Con il rischio di conflitti ibridi e tra privati”.

