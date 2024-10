Un libro di corsa – Quelli che restano

Simon è olandese. Vive ad Amsterdam e lavora come parrucchiere. Prima di lui, il nonno e il padre facevano lo stesso lavoro.

Riceve solo su appuntamento e nel tempo libero nuota, per non pensare al padre che non ha mai conosciuto, morto nel disastro aereo di Tenerife del 1977. A dargli una scossa, arriva uno scrittore che sta lavorando a un romanzo su di lui. Cosa succederà?