Omaggio all’aperitivo italiano: la partnership tra Consorzio Tutela Prosecco DOC, Samurai e Saclà

Il primo momento conviviale dopo mesi di isolamento, il primo segnale di ritorno alla nuova normalità. Un momento così atteso, per ritrovare gli amici e rinnovare la gioia di riunirsi con spensieratezza ed una nuova consapevolezza. Felici di apprezzare ancor più relax e svago, identificandoci e riconoscendoci con i valori della nostra nazione, anche in fatto di ingredienti, specialità, sapori e profumi.

Samurai, marchio leader, da oltre 50 anni, del mercato degli stuzzicadenti ed oggi emblema di una gamma di complementi per la tavola e la cucina creativa, rende omaggio all’aperitivo con una suggestiva rappresentazione di tutte le componenti che celebrano questo consueto momento di incontro e di autentico piacere, mixando tre cult dello stile Italiano dell’aperitivo homemade: gli Accessori Samurai Food, i fantasiosi prodotti Saclà ed il brioso Prosecco DOC. Samurai reinventa così il concetto di utilizzo multifunzione degli stecchini in cucina, affidando la sua gamma di prodotti a 10 food bloggers che, con entusiasmo e creatività, si sfidano per presentare nuove idee per l’Aperitivo Italiano più sfizioso.

La campagna “Aperitivo italiano effetto Samurai”, offre un ritratto di pura convivialità che gli italiani amano ricreare condividendo, in tutta sicurezza, semplici bontà della tradizione italiana, nel modo più originale e creativo. Dalle numerose varietà di olive, sottoli e sottaceti Saclà nascono golose idee per stuzzichini gourmet facili e veloci da preparare ed accompagnare al brioso Prosecco DOC, simbolo del bere semplice e raffinato; prodotti e brand portabandiera nel mondo dell’inconfondibile stile di vita Made in Italy.

La campagna si sviluppa dal 6 al 31 luglio sui blog e i profili social degli autori food lovers; prevede la pubblicazione di 3 soggetti/ricette alla settimana sulle piattaforme Samurai, condivise in simultanea anche da Saclà e Prosecco DOC. Tra i protagonisti della sfida anche le 5 influencer che durante il lockdown, grazie alla loro amicizia, hanno creato una sinergia digitale per lanciare il progetto #aproladispensaecucino insegnando ai loro follower come valorizzare le scorte casalinghe per realizzare ricette facili e gustose, limitando le uscite: Valentina Tozza, Monica Bergomi, Luisa Ambrosini, Anna Fracassi e Cristina Mauri hanno dato vita a un trend virale che considera indistintamente ogni alimento un bene prezioso per scongiurare ogni spreco e che continua a generare contributi spontanei – ad oggi oltre 1.500 – da parte di utenti di tutte le età.

IL RICETTARIO DIGITALE

Le 13 proposte Aperitivo italiano effetto Samurai vanno anche a comporre un ricettario digitale scaricabile dal 6 luglio direttamente dal sito Samurai samurai.eu

Gli Accessori Samurai Food sono ecofriendly, monoporzione e monouso; offrono tutto l’occorrente per stupire e divertire esaltando la presentazione dei piatti in modo vario e contemporaneo: dagli spiedini in bambù di diverse lunghezze e forme, ai piattini compostabili in canna da zucchero e le gondole in legno di pino, fino alle divertenti cannucce di carta biodegradabili.

La Campagna Digital Aperitivo italiano effetto Samurai è stata ideata e sviluppata dall’Agenzia di Comunicazione OnPointPr e pianificata da Esserrecom, l’Agenzia di pubblicità che gestisce i social media Samurai e che ha ideato la GIF iconica di questa inedita partnership italiana.

I PARTNER

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC si occupa della promozione e della tutela del vino a Denominazione di Origine Controllata più consumato ed esportato al mondo, emblema di un lusso democratico che ha conquistato i territori oltreoceano. Il Prosecco DOC è espressione dell’Italian Genio e del suo territorio, che spazia in 9 province tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Saclà storica azienda italiana piemontese a conduzione familiare, leader da 80 anni nel mercato delle conserve di ortaggi di stagione è oggi un’impresa internazionale che deve il suo successo agli elevati standard qualitativi dei suoi prodotti realizzati nel pieno rispetto del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei consumatori di tutto il mondo.

