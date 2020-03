La rinomata pizza di Eataly da domani potrà essere ordinata attraverso Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery.

La consegna avverrà senza contatto e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie implementate per la tutela dei lavoratori e dei clienti. Allo stesso modo, il servizio preserva ambiente e sostenibilità grazie agli imballaggi in materiale biodegradabile e la borsa in carta.

Il menù tra cui scegliere la propria pizza è molto ampio: dalle classiche margherita e con bufala, passando per capricciosa, Napoli, cotto e olive, diavola, Parma, marinara e valdostana, fino all’ortolana con verdure di stagione, alla quattro formaggi e alla radicchio e taleggio.

Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 nelle seguenti Pizzerie di Eataly:

-Torino Lingotto

-Milano Smeraldo

-Roma Ostiense

-Genova

-Trieste

-Piacenza

-Firenze

-Bari

Su Eataly è inoltre possibile fare la spesa online. A causa dell’elevato numero di utenti che si stanno avvalendo di questo servizio in questa fase, l’azienda invita i clienti a consultare la sezione FAQ prima di concludere l’ordine. Per la preparazione e la consegna dell’ordine bisogna mettere in conto un’attesa di circa dieci giorni lavorativi.

