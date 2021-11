Dove mangiare in Italia: tre dritte per il fine settimana

Dalla rubrica "Food & Travel" del nuovo settimanale The Post Internazionale-TPI in edicola ogni venerdì. I migliori ristoranti consigliati da Loredana Tartaglia

Wine Witness (Milano)

Nel triangolo Porta Venezia-Repubblica-Centrale ha aperto da pochi giorni il locale dal soffitto blu di Neonila Siles e Betti Candia: vini del Douro o Dao, della Galizia e di Jerez, da bere mangiando sardine di Porto, acciughe del Cantabrico, tartare di carne o pesce, salumi, formaggi e “tinned seafood”, frutti di mare in conserva.

Da provare. DOVE: Via Napo Torriani 3 – Milano | TEL.: 02.36578329 | PREZZO MEDIO: 35 EURO

Moltivolti (Palermo)

Conosciuto come locale polivalente per cene etniche nel cuore di Ballarò, è comparso nelle cronache per un crowdfunding che sostiene l’arrivo a Palermo della famiglia di Shapoor Safari, amato cuoco afghano che da 7 anni lavora nella cucina del ristorante. Mangiate cous cous, pasta alla Norma o saporito mafé e partecipate all’iniziativa.

DOVE: Via Mario Puglia 21 – Palermo | TEL.: 327.2377487 | PREZZO MEDIO: 25 EURO

Osteria Zanchetti (Fossombrone)

Destinazione Marche. Il cancello in ferro dà il benvenuto dall’oste Luca Zanchetti: se c’è il sole mangiate in cortile tataki di filetto di manza del Montefeltro, raviolini con fonduta di patate, funghi di bosco e nocciole, stinco di maiale. Per i golosi: soccombete con gioia alla spuma al caffè con gelato alla crema e croccantino di cioccolato. Da bis.

DOVE: Via Cesare Battisti 1 – Fossombrone (Pesaro Urbino) | TEL.: 349.3122567 | PREZZO MEDIO: 40 EURO