Dove mangiare in Italia: tre dritte per il fine settimana

Dalla rubrica "Food & Travel" del nuovo settimanale The Post Internazionale-TPI in edicola ogni venerdì. I migliori ristoranti consigliati da Loredana Tartaglia

LIMU

Ha aperto a Bagheria, in provincia di Palermo, Limu, il nuovo ristorante dello chef Nino Ferreri nelle sale di Torre Ferrante. Mangiare qui è un’esperienza gourmet quanto basta, tra arredi minimal, boiserie grigia e ambiente piuttosto chic, adatto a chi cerca un indirizzo per una sera speciale. Ad accogliere i clienti c’è Maria Grazia, moglie di Nino che consiglia piatti come reginette al ragù di moscardino e spuma di ricotta, sgombro in crosta di sale nero o zucca in agrodolce.

DOVE: Via Ciro Scianna 177 – Bagheria (Palermo)

TELEFONO: 091.6496288

PREZZO MEDIO: 60 EURO

SITO WEB: www.limurestaurant.it

ACQUAEFARINA

La pizza napoletana è salita a Trento nel grande e luminoso locale del pizzaiolo Klaus Palumbo. Lui lo riconoscete da lontano per i tatuaggi ben visibili mentre impasta specialità come margherita sbagliata, gustapolpo o vesuviana. Appena seduti, non perdete pizza fritta, calzone, crocchè e frittatine di pasta Chi ama la cucina del Sud, però, ha anche genovese, pasta patate e provola o fagioli e cozze. E alla fine c’è pure il “fiocco di neve” della pasticceria Poppella di Napoli. Mitico.

DOVE: Via Torre d’Augusto 25 – Trento

TELEFONO: 0461.1485952

PREZZO MEDIO: 25 EURO

SITO WEB: www.acquaefarinatrento.it

LA VELA

Domenica ti porterò al lago. È il posto giusto per un pranzo sullo specchio d’acqua un sacco romantico. Meglio prenotare i pochi tavoli sulla pedana che si getta sul lago: parlate con Carlo Franchini il proprietario. È aperto tutto il giorno anche come caffetteria con i tavoli sotto il grande olmo (il gelato è ottimo). A pranzo, col sole tiepido autunnale, si sta che è una meraviglia mangiando coregone. Pomeriggio è vera poesia andare a vedere un film al vicino cinema d’essai Palma.

DOVE: Via della Rena 23 – Trevignano (Roma)

TELEFONO: 06.9997545

PREZZO MEDIO: 35 EURO

SITO WEB: www.barlavela.com

