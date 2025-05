Il cardinal Zuppi: “Se fossi stato eletto Papa sarei scappato come nel film di Nanni Moretti”

Il cardinale Matteo Zuppi torna a parlare del Conclave e rivela con ironia cosa avrebbe fatto nel caso in cui la scelta fosse ricaduta su di lui, come molti, peraltro, si auguravano. Intervenuto al Salone del Libro di Torino, il presidente della Cei ha dapprima ripercorso gli attimi successivi all’elezione di Prevost che ha assunto il nome di Papa Leone XIV: “Vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l’annuncio è stato davvero commovente, c’era attesa, tanta gioia, tanto desiderio. Avevo un groppo in gola”.

Poi ha rivelato: “Mi sono chiesto cosa avrei fatto se fossi stato io al posto del nuovo Papa e ho pensato che avrei fatto come nel film di Nanni Moretti: mi sarei affacciato al balcone, dopo avere visto tanta gente l’avrei richiuso e avrei detto: ‘Non ce la faccio'”. Il riferimento del cardinale è alla pellicola Habemus Papam in cui il Pontefice scelto nel Conclave rinuncia all’incarico perché si sente inadeguato. Successivamente Zuppi ha anche scherzato sul FantaPapa: “Sapevo del FantaPapa perché ne ho parlato con i miei nipoti, ho avuto uno scambio di stima con loro”.