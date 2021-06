Zona bianca, all’aperto nessun limite di persone a tavola. Massimo otto al chiuso

Le proposte delle Regioni per la ristorazione in zona bianca sono state accolte dal governo: al chiuso potranno sedere a tavola non più di 8 persone, appartenenti, al massimo, a due diversi nuclei familiari diversi, mentre all’aperto non c’è nessun limite al numero di commensali. A riferirlo sono fonti della Conferenza delle Regioni citate da Agi.

Questa nuova disciplina è una sperimentazione che, per adesso, durerà due settimane. Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull’opportunità di valutare l’abolizione di limiti all’aperto anche per le zone gialle e, a tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale. Non è ancora chiaro se il provvedimento, emerso alla luce dell’incontro tecnico che si è svolto questa mattina, sarà contenuto in una specifica ordinanza.

