"Mai avrei pensato di finire in ospedale per una cosa così" ha dichiarato l'attrice

Disavventura al limite dell’incredibile per l’attrice ed allieva di Amici Zita Fusco che è stata colpita in pieno da un gatto nero caduto dal terzo piano di un appartamento in pieno centro a Milano. L’interprete era fuori da una nota pasticceria, in fila insieme al marito per entrare, quando è stata letteralmente investita da un’ombra nera proveniente dall’alto. A raccontare l’incredibile disavventura è stata la stessa Zita Fusco in un’intervista a Il Piccolo.

“Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene – ha raccontato Zita Fusco – Il colpo deve essere stato forte perché mio marito, che era vicino a me, ha detto di aver sentito come un mattone caduto giù”. Poi la rivelazione, un gatto nero di sette chili le era caduto in testa dopo un volo di tre piani: “Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall’alto”.

L’attrice è stata soccorsa da un medico che si trovava sul luogo e poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dove ha trascorso un’intera giornata sotto osservazione. Alla fine il referto: trauma cranico e tre giorni di prognosi. Il gatto è sopravvissuto alla caduta: “Io un po’ meno ma poteva andarmi decisamente peggio – aggiunge la donna – Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, pesante”. Che poi aggiunge: “Mai avrei pensato di finire in ospedale per una cosa di questo tipo”.