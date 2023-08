Il governatore del Veneto Luca Zaia invia un telegramma di condoglianze, ma il “morto” è ancora vivo. E’ successo nelle scorse ore. Il messaggio era diretto a Antonio Mario Ria, personaggio molto noto nel trevigiano essendo ex comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelfranco e attualmente presidente della sezione castellana dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

“Si è trattato di un mero errore umano di una giovanissima collaboratrice, che ha invertito i messaggi di condoglianze e congratulazioni”, ha fatto sapere il governatore. “Avevo infatti richiesto di inviare un telegramma di complimenti al Generale, del quale ho seguito le importanti vicende e al quale volevo far pervenire il mio omaggio – ha poi spiegato Zaia -. Devo dire che, involontariamente per questa svista, la mia attenzione per i risultati ottenuti dal Luogotenente e Cavaliere al merito ha avuto una eco ancora maggiore: devo fargli i complimenti, porgendogli nuovamente le scuse, per l’ironia e la simpatia della sua risposta. Alla prima occasione sarò davvero contento di stringergli la mano”.