“WOOMANITY”: aperte le candidature per la seconda edizione del progetto di empowerment femminile

“Woomanity” torna con una nuova edizione per offrire a 18 donne in tutta Italia un’opportunità concreta di crescita e autonomia. Il progetto – realizzato dall’impresa sociale “Kairos” all’interno delle progettazioni “DaMe” – è interamente gratuito ed offre percorsi di alta formazione professionale e crescita personale.

Il primo percorso di alta formazione professionale in partenza ad aprile è “Wedding Planner’s Startup” a cura di Elisa Mocci, tra le più grandi esperte di eventi di lusso al mondo, all’interno della sua Emex Academy. Il Corso di Alta Formazione “Wedding Planner’s Startup” si articolerà in lezioni teoriche, training in eventi e partecipazione a importanti network di settore. Le donne verranno accompagnate e seguite in tutto e per tutto in questo percorso fino a Novembre 2025.

Ma “Woomanity” non è solo formazione: è un vero percorso di rinascita. Le partecipanti riceveranno infatti, oltre alla formazione tecnica, supporto psicologico, coaching motivazionale e consulenze specialistiche, in modalità online per chi non risiederà in regione Calabria, per aiutarle a costruire una nuova strada personale e professionale.

“Woomanity nasce da un’idea semplice ma potente: le donne devono essere accompagnate a puntare quanto più in alto possibile” racconta Francesca Zimatore ideatrice di “Woomanity”. “Ogni donna serba sogni, aspirazioni e un potenziale straordinario che spesso rimane inespresso a causa di circostanze esterne o limitazioni imposte dalla società. Purtroppo, molti percorsi formativi promossi da enti del terzo settore per le donne si concentrano su attività artigianali o mestieri tradizionalmente considerati “meno performanti” che, seppur dignitosi, non sempre permettono di esplorare appieno le proprie capacità e ambizioni. Noi vogliamo rompere questo schema. Il nostro obiettivo è offrire a ogni donna tutte le opportunità che altrimenti non avrebbero mai avuto. Vogliamo fornire strumenti, formazione e supporto per aiutarle a raggiungere traguardi che sembravano impossibili, che si tratti di carriera, istruzione, imprenditoria o crescita personale. Per noi, è fondamentale che ogni donna possa scoprire e realizzare il proprio valore, senza limiti imposti da stereotipi e condizioni di partenza svantaggiate. “Woomanity” è l’invito a sognare in grande e a credere che, con il giusto sostegno, ogni persona può trasformare quei sogni in realtà perché ne ha diritto!”.

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, che ha ricevuto oltre trecento adesioni da parte di donne in tutta Italia e anche di Francia, Svezia e Marocco, l’Impresa Sociale “Kairos” ha lavorato per realizzare questa seconda edizione, che si realizza oggi con il sostegno del Fondo Beneficenza Intesa San Paolo e della Regione Calabria.

“Woomanity” lo scorso anno ha sostenuto oltre 75 donne in molteplici percorsi di alta formazione professionale in collaborazione con grandi aziende del mondo del food con il ristorante stellato Dattilo a cura di Caterina Ceraudo, della panificazione e store management con l’azienda agricola Mulinum, dell’hospitality e dell’imprenditoria; oltre ai percorsi formativi, l’équipe multidisciplinare accompagnato circa 150 in percorsi di crescita personale tra sostegno psicologico, career coaching, sostegno genitoriale, sostegno abitativo e attività di sorellanza.

In particolare, il corso di alta formazione curato da Elisa Mocci l’anno scorso è stato il successo più grande: 18 giovani donne hanno intrapreso un percorso che le ha portate nelle meravigliose location della Sardegna e dell’Umbria, hanno partecipato al W.I.M 2023 – il più grande evento di networking della Wedding Industry – e tante di loro hanno profondamente stravolto le loro vite trovando nuova forza e soprattutto nuove grandi opportunità lavorative. Un successo, dunque, che si vuole replicare con un’edizione ancora più speciale.

Un’edizione speciale, questa II edizione di “Woomanity” 2025, perché dedicata a Beatrice Celia, strappata alla vita un anno fa a ventidue anni. Beatrice era una giovanissima studentessa di moda già addentro al mondo del wedding planner accanto alla mamma Elena Bitonte affermata wedding planner calabrese. In suo onore, 5 borse studio saranno riservate a donne che hanno attraversato situazioni di violenza affinché possano trovare, attraverso questa esperienza, il coraggio e le risorse per un nuovo inizio di vita. A loro dedicheremo un percorso speciale di cura e di empowerment, orientato al futuro, in cooperazione con i Centri Antiviolenza e le Reti Antiviolenza del territorio nazionale.

“Il mondo degli eventi è un mondo fatto di relazioni, connessioni, scambi continui. È un ambiente dinamico e spesso dorato e, per una donna che ha subito violenza e si è ritrovata nel buio della solitudine, entrare o rientrare in questo contesto può essere estremamente difficile. Ricostruire i contatti, ritrovare la fiducia in se stessa e negli altri, e riacquisire quella velocità necessaria per stare al passo di un settore così competitivo, rappresenta una sfida enorme.

Ho conosciuto tante donne, molte delle quali erano giovani professioniste in carriera o professioniste affermate in questo campo, che a causa di relazioni tossiche, violente e culturalmente patriarcali hanno dovuto fermarsi. Hanno perso tutto: la loro vita personale, la carriera, la rete di contatti, la sicurezza, la speranza. “Woomanity” vuole essere un ponte nuovo per loro. Vogliamo incoraggiarle e sostenerle nel riprendersi ciò che è loro, a ritrovare la luce dopo il buio, a riconquistare la loro indipendenza e il loro posto in un mondo che sembrava averle dimenticate. Non si tratta solo di ricostruire una carriera, ma di restituire loro la possibilità negata di tornare a vivere con dignità. Raccontando e ricordando la storia di Beatrice vogliamo scrivere altre storie: storie di riappropriazione e di vita”.

Candidarsi a “Woomanity” II edizione è semplice. Le donne interessate a frequentare il percorso formativo possono compilare – o essere aiutate a compilare – il form disponibile sul profilo Instagram @rifioriredame o Facebook @DaMe. Per ricevere il form è possibile connettersi con noi anche via e-mail o su whatsapp business, o inviare più semplicemente lettera motivazionale su e-mail. “Woomanity” è una realtà che cresce grazie alla rete di persone e organizzazioni che credono nel cambiamento. Associazioni, istituzioni, professioniste, aziende e centri antiviolenza possono collaborare per diffondere il progetto e supportare le partecipanti in questo percorso di rifioritura.