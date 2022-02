Violenza sessuale, falso ginecologo stupra 63 donne: tra le vittime una minorenne

Almeno 63 stupri in cinque anni. Sono solo alcuni dei gravi reati contestati a un medico di Soverato, in provincia di Catanzaro, accusato di essersi finto ginecologo per compiere violenze sessuali sulle sue vittime, una delle quali minorenne. L’uomo, in realtà un cardiologo in servizio all’ospedale di Soverato, è anche accusato dalla procura di Catanzaro di pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffe a danno delle sue vittime. I reati che hanno portato al suo arresto, sarebbero stati commessi dal 2017 a oggi. A dare il via all’inchiesta la denuncia di una ragazza di 20 anni.

Secondo l’indagine condotta dai carabinieri, il medico traeva in inganno le donne sulla propria qualifica di ginecologo, col pretesto di condurre esami in cui commetteva le violenze, facendosi anche pagare per le visite. L’uomo inoltre avrebbe anche registrato le sedute, conservando i filmati in forma criptata sui propri dispositivi elettronici, di cui il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha ordinato il sequestro preventivo.