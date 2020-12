Violazioni, multe e sanzioni a Natale: i dati del Viminale

Sono 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre per il contenimento del Covid. Di queste, 823 sono state sanzionate (multate da 400 a 1.000 euro) e 7 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati del Viminale, sempre il 25 dicembre 2020, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni per 31 titolari.

Famiglia si riunisce per Natale nonostante i divieti e posta il video sui social: "Fanc*lo Conte" | VIDEO

