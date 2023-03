Vincono 205 milioni alla lotteria, ma c’era un errore nel biglietto: coppia beffata

Un semplice inconveniente, costato la bellezza di 205 milioni di euro. È quanto accaduto a una ragazza britannica che aveva azzeccato la combinazione vincente della lotteria EuroMillions, valida per il jackpot da 182 milioni di sterline: una vittoria confermata anche dalla notifica ricevuta dall’applicazione della National Lottery. Al momento di verificare, è arrivata però la doccia fredda. Il pagamento della giocata fatta da Rachel Kennedy non era mai partito, perché le erano finiti i soldi sul conto.

La ragazza aveva impostato l’applicazione per giocare ogni settimana la stessa combinazione (6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11). Per quattro volte il pagamento era passato, fino allo scorso venerdì quando i fondi sull’applicazione si erano esauriti, proprio mentre uscivano i suoi numeri della fortuna.

Una delusione amara per la 19enne e il ragazzo Liam McCrohan, entrambi dell’Hertfordshire. “Sull’app sembrava davvero che avessimo vinto perché è apparso [il messaggio] in arancione che diceva ‘combinazione vincente’. Quando lo guardavo e c’erano i suoi soliti numeri, sembrava proprio che avesse vinto e mi sono lasciato trasportare“, ha detto lo studente di economia 21enne al Sun, raccontando che si era già fatto i conti su come avrebbero speso i soldi. “Ero in cima al mondo quando pensavo di aver vinto, ma quando ho scoperto di non averlo fatto, Liam era in realtà più arrabbiato di me”, ha detto invece Rachel, che per la prossima volta giocherà altri numeri: “Erano sfortunati”