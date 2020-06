Vicenza, acquista una scatola di fagioli e trova dentro un topo di 3 centimetri

Apre una confezione di fagioli e ciò che trova dentro è un topo con la testa mozzata. È quanto accaduto a Vicenza dove una donna di 67 anni ha fatto la macabra scoperta mentre si accingeva a consumare dei legumi in scatola, acquistato il mese scorso in un supermercato di un comune confinante. Il 3 giugno la signora ha aperto una delle confezioni in alluminio comprate nel punto vendita e ha fatto la scoperta. Tra i fagioli c’era il ratto decapitato. Un animale di circa tre centimetri che non è certo passato inosservato tra i fagioli bianchi. La vicentina, sconvolta, ieri si è rivolta ai carabinieri: si è infatti presentata in caserma per formalizzare denuncia.

I fagioli erano prodotti da una cooperativa della provincia di Piacenza. La confezione è stata sottoposta a sequestro ed è stato informato il nucleo carabinieri antifisofisticazioni e salute di Padova che, nei prossimi giorni, avvierà gli accertamenti per capire come il topo sia finito lì.

