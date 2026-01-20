Icona app
Cronaca

Tragedia a Vibo Valentia: bambina di due anni muore soffocata da un wurstel

Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. La Procura valuta l’apertura di un’inchiesta

di Marco Nepi
Una bambina di circa due anni e mezzo è morta oggi in ospedale a Vibo Valentia, dopo essere rimasta soffocata, presumibilmente ingerendo un wurstel. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, quando i genitori della minore si sono accorti che l’alimento non deglutito stava ostruendo le vie respiratorie.
Non riuscendo a superare la crisi, la coppia ha trasportato d’urgenza la figlia all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove la bambina è arrivata in arresto cardio-respiratorio. Purtroppo i tentativi di rianimarla da parte dei medici del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione, durati circa un’ora, si sono rivelati inutili. La minore è infatti deceduta presso il nosocomio del capoluogo provinciale calabrese.
Attesa nelle prossime ore l’apertura di un’indagine da parte della Procura della Repubblica. Non si ravvisano al momento responsabilità da parte dei medici né ritardi nei soccorsi, visto che i familiari non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell’ordine. Non è esclusa però l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca