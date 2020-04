Via Crucis 2020 diretta live video: la cerimonia con Papa Francesco

VIA CRUCIS 2020 DIRETTA – Stasera, venerdì 10 aprile 2020, alle ore 21 in Piazza San Pietro si terrà la processione della Via Crucis nel Venerdì Santo con Papa Francesco. Vista l’emergenza Coronavirus, la cerimonia non si svolgerà al Colosseo, ma sul sagrato della basilica alla presenza di pochissime persone. Di seguito la diretta video live della cerimonia.

VIA CRUCIS 2020 DIRETTA LIVE

Inizia la Via Crucis a San Pietro presieduta da Papa Francesco

LA DIRETTA VIDEO

Dove vedere la Via Crucis 2020 in tv e streaming

La Via Crucis in Piazza San Pietro, a cui presenzierà Papa Francesco, sarà trasmessa in diretta tv dai canali Tv2000 e Rai 1. Inoltre continui collegamenti e immagini saranno visibili sui canali all-news: Rai News 24 e SkyTg24. La Via Crucis, che probabilmente seguirà le 14 “stazioni” segnate sul colonnato del Bernini e al termine vedrà Papa Francesco recitare la sua orazione, sarà visibile anche in live streaming sui siti vatican news e RaiPlay.it (piattaforma gratuita della tv di Stato). Inoltre la si potrà seguire sul canale YouTube di vatican news.

Le stazioni

La Via Crucis (dal latino, Via della Croce) è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. L’itinerario spirituale della Via Crucis è stato in tempi recenti completato con l’introduzione della Via Lucis (Via della Luce) che celebra i misteri gloriosi, ovvero i fatti della vita di Cristo tra la sua Risurrezione e la Pentecoste. Ma quali sono le stazioni della Via Crucis? In totale sono 14: dalla condanna a morte di Gesù alla deposizione del suo corpo nel sepolcro. Ma vediamole insieme:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua Madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

A volte la Via Crucis viene terminata con una quindicesima stazione, la Risurrezione di Gesù. Chi la aggiunge lo fa nell’idea che la preghiera cristiana nella contemplazione della passione non può fermarsi alla morte, ma deve guardare al di là, alla risurrezione. La tendenza è però quella di evitare tale stazione, e di limitarsi ad annunciare la risurrezione in una qualche riflessione o preghiera finale.