Vestono il figlio piccolo da Matteo Messina Denaro e pubblicano il video sui social

Prima la moda, diffusasi in Campania, di vestirsi come Matteo Messina Denaro al momento dell’arresto. Ora anche i video “goliardici” su TikTok. La misura è colma. A denunciare quanto accade sui social il consigliere regionale Francesco Borrelli. Su Tiktok è apparso il video di un bambino, che cammina appena, vestito proprio come il boss siciliano. I genitori, come si vede nella clip, lo “accompagnano” come se fossero due carabinieri. In sottofondo la voce registrata di un giornalista (estrapolata da un servizio del tg) che racconta l’arresto.

“La mafia non è una goliardata – spiegano il deputato Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che stanno portando avanti una campagna per dissuadere i cittadini nel vestire a carnevale i propri figli come il sanguinario boss – c’è gente che ha sofferto, anche bambini uccisi. Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perchè queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perchè esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?”.