Due bambini di 8 anni hanno perso la vita oggi, mentre con due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta, nel Veronese. L’allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle prime informazioni, i piccoli si trovavano sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due di loro sono morti e due sono rimasti feriti. Sul posto i carabinieri, gli elicotteri di Verona emergenza e Trento. Attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona. I due bimbi feriti sono stati trasportati in ospedale a Verona e non sarebbero in pericolo di vita.

I quattro bambini erano nella zona con i genitori. A differenza di quanto si era appreso precedentemente, sono stati ricostruiti ulteriori particolari della tragedia dai quali è emerso che i bimbi stavano giocando sul tetto di una ghiacciaia, che ad un certo punto ha ceduto. Nella caduta i piccoli sono stati colpiti dalle lastre di ghiaccio che sono cadute loro addosso insieme al tetto. *notizia in aggiornamento