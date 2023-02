Un video che sta facendo discutere riprende una scena avvenuta a Vasto, provincia di Chieti, nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio. Nel filmato si vede un agente di polizia che sembrerebbe – stando al suono – aver azionato il taser durante un banale diverbio con un commerciante utilizzando la “pistola elettrica” nel corso di una discussione pacifica e in assenza di qualsivoglia pericolo.

L’episodio è stato ripreso da un testimone con uno smartphone. Le immagini mostrano una discussione animata tra un commerciante – Giovanni De Rosa – e un poliziotto che poco prima aveva fermato diversi clienti della pescheria: l’agente avrebbe chiesto all’interlocutore di mostrare i documenti e l’altro gli avrebbe risposto di non averli con sé e di dover tornare a lavorare.

Il pubblico ufficiale ha quindi intimato al commerciante di seguirlo in commissariato: “Sto lavorando”, è stata la risposta ottenuta. Dopo una breve discussione del tutto pacifica, sebbene corredata da minacce di arresto, il poliziotto ha estratto il taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine per bloccare malviventi o personaggi particolarmente pericolosi e minacciando di rivolgere l’arma nei confronti del commerciante e di sua moglie, nel frattempo accorsa in suo aiuto. “Ti devi mettere giù, ti sparo col taser”, dice l’agente. “Lasciatelo”, urla la donna, prima di cadere a terra. Qualcuno da dentro grida: “Si è appena operato”, mentre la donna dice al poliziotto: “Sei un animale”.

L’intervento della polizia è finito poco dopo. Dopo aver riposto il taser nella custodia l’agente, supportato da un collega, ha scaraventato a terra il commerciante per poi ammanettarlo. Uno dei presenti ha chiesto l’intervento dei carabinieri, avvertendo che si stava operando un chiaro abuso, ma nel frattempo l’esercente è stato caricato sulla pattuglia per il trasferimento in commissariato.

“Nel video si vede solo ciò che è accaduto dopo, ma si tratta della conseguenza di ciò che era avvenuto in precedenza. Non è stato sparato alcun dardo con il taser, che ha emesso solo un segnale sonoro usato come deterrente. I miei assistiti quereleranno, persona per persona, tutti coloro che si sono resi autori di commenti offensivi”.

Lo afferma l’avvocato Fiorenzo Cieri, come riporta il sito locale ChiaroQuotidiano.it, che difende i due poliziotti che ieri mattina sono intervenuti nel centro di Vasto, per un’automobile lasciata in divieto di sosta davanti ad un negozio. Quando il commerciante ha protestato hanno estratto il taser. La scena è stata filmata dai presenti e il video ora sta facendo il giro della rete, generando non poche polemiche.