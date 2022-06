Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: “Che orrore le sue parole”

Dopo Kasia Smutniak, anche Vanessa Incontrada si è scagliata contro Giorgia Meloni per il discorso pronunciato sul palco di Vox, in Spagna, in cui, tra le altre cose, ha attaccato la “lobby Lgbt” e “l’ideologia di genere”.

La conduttrice e modella spagnola, infatti, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha prima scritto “Che paura” in riferimento alle parole della leader di Fratelli d’Italia sulla “famiglia naturale”.

Poi, in una seconda storia, Vanessa Incontrada, riguardo a quanto detto da Giorgia Meloni sulla presunta lobby Lgbt, ha scritto: “Ancora più paura, l’orrore in queste parole”.