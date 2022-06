Body shaming, Vanessa Incontrada torna in tv. Il pubblico: “Sei bellissima”

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere alcune foto pubblicate dal settimanale Nuovo, che avevano immortalato Vanessa Incontrada in una forma fisica diversa dal solito, più generosa. Immagini che in molti hanno criticato, considerandole un caso di body shaming, ma che le sono costate insulti da parte di alcuni utenti sui social. L’attrice e conduttrice di origini spagnole ieri ha preso parte al concerto in piazza del Plebiscito a Napoli per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, trasmesso in diretta su Rai 1. Salita sul palco, Incontrada è stata accolta da un caloroso coro da parte del pubblico: “Sei bellissima”, la canzone di Loredana Bertè.

Un modo dunque per mettere a tacere le polemiche dei giorni scorsi. D’altronde Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio sono amici da molti anni e insieme avevano realizzato il programma di Rai 1 “20 anni che siamo italiani”. Sul palco il cantante ha inoltre chiesto all’attrice di assaggiare una mozzarella ed altri prodotti tipici della Campania: lei si è prestata alla gag, sfoggiando quell’autoironia che da sempre la caratterizza. Incontrada aveva risposto alle critiche a modo suo, pubblicando sui social una foto mentre era a mare in bikini.