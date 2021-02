Valerio Massimo Manfredi trovato esanime con la moglie a Roma: è grave

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è in gravi condizioni dopo essere stato ritrovato esanime con la moglie, Christine Feddersen, in un appartamento situato a via dei Vascellari, a Roma.

A dare l’allarme è stata la coppia della figlia, che non riusciva ad avere notizie dei suoi genitori. Sia Manfredi che la moglie sono stati ritrovati privi di sensi e sono stati portati in ospedale: entrambi, come detto, versano in gravi condizioni.

L’ipotesi più probabile al momento è una intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono arrivati sia la polizia che i vigili del fuoco, i quali stanno tentando di capire da dove potrebbe essere fuoriuscita la perdita, probabilmente da una caldaia.

A chiarire le cause saranno gli agenti della scientifica che in questo momento stanno raggiungendo il luogo dell’incidente.

