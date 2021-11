Vaccino anti Covid, via libera dell’Ema a Pfizer per i bambini tra i 5 e 11 anni

L’Ema ha approvato il vaccino Pfizer per i bambini nella fascia 5-11 anni.

L’Agenzia europea per i medicinali ha quindi raccomandato di concedere un’estensione dell’indicazione per il vaccino Covid di Pfizer-BioNtech per includere l’uso per i bambini. Il vaccino era già stato approvato per l’uso in adulti e gli over 12. In altri paesi, come in Israele, la vaccinazione agli under 11 è già iniziata.

In Italia, per la somministrazione effettiva ai bambini, si attende l’ok di Aifa, che dovrebbe arrivare a breve. Nel nostro Paese saranno circa 4 milioni i bambini che potranno accedere alla campagna vaccinale. Le prenotazioni avverranno attraverso i consueti canali e ogni regione potrà decidere le modalità delle somministrazioni.