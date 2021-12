Vaccini, Pfizer: “Con terza dose protezione anche da Omicron”

Il vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer sarebbe in grado di proteggere anche dalla variante omicron, dopo la terza dose. Lo ha dichiarato la stessa Pfizer, rendendo noti i primi esiti di uno studio condotto in laboratorio. Secondo la casa farmaceutica statunitense, la terza dose del vaccino aumenterebbe gli anticorpi di 25 volte contro la variante di omicron rispetto ai livelli visti dopo due dosi del vaccino.

Secondo quanto afferma il comunicato stampa, due dosi potrebbero essere comunque efficaci nella prevenzione di forme gravi di Covid-19, poiché le cellule immunitarie riuscirebbero a riconoscere l’80% delle componenti della proteina spike. I risultati non sono stati ancora pubblicati su una rivista scientifica.

Uno studio pubblicato ieri, condotto da ricercatori in Sudafrica, ha trovato che gli anticorpi prodotti da persone vaccinate trovavano più difficoltà nell’impedire alla variante omicron di infettare le cellule rispetto ad altre varianti del nuovo coronavirus.

Negli scorsi giorni, l’amministratore delegato di Moderna, uno dei produttori dei due vaccini a mRna autorizzati in Europa, aveva affermato che i vaccini esistenti saranno molto meno efficaci nel contrastare omicron rispetto a precedenti varianti del nuovo coronavirus. I commenti di Stéphane Bancel, pubblicati in un’intervista al Financial Times, avevano provocato un crollo delle borse mondiali.