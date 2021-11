Moderna, l’a.d. Bancel: “Vaccini meno efficaci contro Omicron”. Borse asiatiche chiudono in picchiata

L’amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, ha affermato che i vaccini esistenti saranno molto meno efficaci nell’affrontare omicron rispetto a precedenti varianti del nuovo coronavirus. “Non c’è uno scenario, credo, dove [l’efficacia] sia allo stesso livello (…) che abbiamo visto con Delta”, ha detto Bancel in un’intervista al Financial Times. “Penso che sarà un calo materiale. Solo non so quanto perché dobbiamo aspettare i dati. Ma tutti gli scienziati con cui ho parlato (…) dicono ‘questo non andrà bene’”, ha aggiunto.

Bancel ha affermato che il numero elevato di mutazioni che omicron presenta sulla proteina spike, usata dal virus per infettare le cellule e la rapidità della sua diffusione in Sudafrica dimostrano che gli attuali vaccini anti-Covid dovranno essere modificati l’anno prossimo. Secondo il capo di Moderna, la maggior parte degli esperti riteneva che sarebbero dovuti passare uno o due anni prima che emergesse una variante con una quantità simile di mutazioni.

Bancel ha dichiarato che saranno necessarie due settimane mesi per preparare un nuovo vaccino, che richiederà diversi mesi per poter essere prodotto e distribuito su larga scala. “[Moderna] e Pfizer non possono ottenere un miliardo di dosi la prossima settimana. I conti non tornano. Ma potremmo far uscire il miliardo di dosi entro l’estate? Certo”, ha detto Bancel.

Altri addetti ai lavori nelle scorse ore avevano invece rassicurato sulle potenzialità del vaccino già esistente di combattere anche la nuova variante. “C’è un ragionevole grado di fiducia negli ambienti dei vaccini che con almeno tre dosi (…) il paziente avrà una protezione abbastanza buona contro questa variante”, ha detto Scott Gottlieb, membro del consiglio di amministrazione di Pfizer, mentre ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che la variante omicron è “un motivo di preoccupazione, non un motivo di panico”, aggiungendo che gli esperti del governo “credono che i vaccini continueranno a fornire un grado di protezione contro le malattie gravi”.

Dopo i commenti di Bancel, i mercati asiatici hanno subito un netto calo. A Tokyo, l’indice di riferimento ha chiuso in calo dell’1,63 percento, quello di Hong Kong il 2,27 percento. Anche le quotazioni del petrolio hanno perso più del 2 percento dopo l’intervista dell’amministratore delegato di Moderna. Ieri i mercati europei e statunitensi avevano recuperato parte delle perdite riportate la scorsa settimana dopo l’identificazione della nuova variante in Sudafrica. L’annuncio aveva invece portato a un forte aumento dei titoli di produttori dei vaccini anti-Covid come Moderna, che dalla chiusura di mercoledì scorso ha guadagnato il 35 percento.