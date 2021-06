VACCINI ANTI-COVID IN ITALIA: L’AGGIORNAMENTO SULLE DOSI CONSEGNATE E SOMMINISTRATE | 8 GIUGNO 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, martedì 8 giugno 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 07.00 – Somministrate 38.7 milioni di dosi – Al momento in Italia sono state somministrate 38.7 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, a fronte di 42.3 milioni di dosi consegnate. A ricevere entrambe le dosi sono state 13.1 milioni di persone.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Cronaca / Vaccini, superate le 600mila dosi in 24 ore: “In tre mesi immunità di gregge” Cronaca / Letalità, contagi, efficacia dei vaccini: conoscere le varianti per non averne paura

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO