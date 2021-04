Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 28 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, martedì 28 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 07.00 – Somministrate 18.5 milioni di dosi – Al momento in Italia sono state somministrate 18.5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, a fronte di 20.2 milioni di dosi consegnate. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.4 milioni.

