Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 27 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, martedì 27 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 07.00 – Somministrate 18 milioni di dosi – Al momento in Italia sono state somministrate 18 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, a fronte di 20.2 milioni di dosi consegnate. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.2 milioni.

Leggi anche: 1. Blitz dei Nas nei supermercati: “Trovate tracce di Covid su carrelli, tasti delle bilance e Pos” /2. Bar e ristoranti, le regole in vigore da oggi: cosa si può fare e fino a che ora

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti La variante indiana è in Italia. Possibili focolai, efficacia del vaccino: cosa sappiamo finora Covid, 70 studenti contagiati dopo due feste di laurea a Firenze Bassano, malore improvviso durante la dad: muore studente 18enne