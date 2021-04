Blitz dei Nas nei supermercati: “Trovate tracce di Covid su carrelli, tasti delle bilance e Pos”

Controlli dei Nas nei supermercati: tracce di Covid su Pos e sui carrelli

Blitz dei Nas nei supermercati di tutta Italia per valutare il rispetto delle procedure di sanificazione anti-Covid: durante i controlli i carabinieri hanno trovato tracce del virus sui carrelli, sui Pos e sui tasti delle bilance.

Su 981 esercizi ispezionati, in 173 negozi (pari al 18% dei locali posti a controllo) sono state riscontrate delle irregolarità. In particolare, in 39 casi i Nas hanno rilevato la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature ad uso comune, l’omessa indicazione delle informazioni agli utenti sulle norme di comportamento e sul rispetto del numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei locali e della distanza interpersonale durante gli acquisti e alle casse.

I carabinieri, inoltre, hanno effettuato 1.060 tamponi di controllo sulle superfici dei locali e, in 18 casi, hanno rilevato tracce di Covid su carrelli, cestini, tastiere per i pagamenti con bancomat e carte di credito (Pos), tasti delle bilance e sui lettori dei codici a barre delle casse automatiche.

“I supermercati presso i quali sono state evidenziate positività, appartenenti a diverse aziende della Grande Distribuzione, sono stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno e Catania nonché in altri esercizi nelle province di Parma, Perugia e Cagliari” si legge in una nota dei Nas.

Per 12 supermercati è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale, 3 dei quali per la violazione delle misure anti-Covid.

