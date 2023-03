“No alle unghie finte in classe, sono pericolose”. Una scuola media nel Torinese le mette al bando

Niente più unghie finte in classe perché “sono pericolose”. A deciderlo è la scuola media ‘Tallone’ di Alpignano in provincia di Torino. Una messa al bando che a breve sarà formalizzata da una circolare firmata dalla dirigente scolastica Silvana Andretta, come riporta la Stampa.

Il “consiglio” della preside – La scuola in questione, come riporta La Stampa, è una struttura di poche centinaia di ragazzi. Se a sollecitare la dirigente siano stati alcuni genitori o i docenti non si sa. È certo invece che il consiglio è arrivato sul registro elettronico. I destinatari sono ovviamente i papà e le mamme. “Il regolamento di istituto – si legge – prevede di indossare un abbigliamento semplice e adeguato all’ambiente scolastico”.

E sembra di intuire che le unghie finte non rientrino in questa definizione. “Tantissimi esperti del settore – spiega la dirigente scolastica Silvana Andretta – sconsigliano una ricostruzione sotto i 18 anni. Su alcune nostre alunne della secondaria abbiamo notato un’eccessiva lunghezza, cosa che può inficiare anche la valutazione sui compiti che svolgono in classe”. In che modo? “Se, ad esempio, bisognalavorare su una tavola da disegno e l’elaborato viene graffiato dal materiale artificiale dell’unghia è chiaro che il voto finale rischia di essere più basso e di vanificare l’impegno profuso”.