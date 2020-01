Grave lutto per Umberto Tozzi: trovata senza vita l’ex moglie Serafina

Umberto Tozzi, trovata morta l’ex moglie del cantante

Grave lutto per Umberto Tozzi: l’ex moglie, Serafina Scialò, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La donna non si presentava al lavoro da un po’ e i suoi colleghi hanno dato l’allarme per primi.

Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con l’aiuto dei vigili del fuoco, a ritrovare il corpo senza vita della donna. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il Messaggero Veneto. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

Umberto Tozzi perde l’ex moglie: chi era Serafina Scialò

Serafina Scialò aveva 63 anni e lavorava come collaboratrice scolastica presso l’Istituto Educandato Uccellis di Udine. La donna non si sarebbe presentata al lavoro dopo le vacanze di Natale, senza neanche avvertire dell’assenza. Di conseguenza, insospettiti, i colleghi hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, appurandone il decesso.

Attualmente, le autorità non hanno reso note le cause del decesso, anche se l’ipotesi più plausibile è quella di morte per cause naturali.

Serafina Scialò è stata spostata con Umberto Tozzi per una decina d’anni. Il loro amore è scoppiato negli anni ’70 e il frutto di quel sentimento è il figlio Nicola Armando. Il divorzio è arrivato nel 1984, dopodiché Tozzi ha ritrovato l’amore con Monica Michelotto, che ha sposato nel 1995.

Il cantante non ha rilasciato commenti al momento sulla prematura morte dell’ex moglie.

