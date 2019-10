L’ultimo video dei due poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste

L’ultimo video dei due poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste del 4 ottobre mostra la coppia di agenti insieme in una volante mentre sono in servizio. Ridono e salutano chi li sta guardando, mentre in sottofondo la radio suona “Figli delle Stelle” di Alan Sorrenti. “Siete al sicuro con noi”, dichiarano nel video.

Il 4 ottobre i due agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego sono stati uccisi a sangue freddo all’interno della Questura di Trieste da un uomo di origini dominicane che si trovava lì perché sospettato di aver rubato insieme al fratello uno scooter durante la mattinata.

Sparatoria a Trieste, due poliziotti uccisi: cosa è successo, la ricostruzione

Potrebbero interessarti Il video della sparatoria di Trieste: le immagini della fuga dopo l'omicidio Sparatoria a Trieste, la fidanzata di Matteo Demenego: “La vita ti ha portato via da me troppo, troppo presto» Femminicidio a Bergamo, uccide la moglie a coltellate e scappa: è caccia all’uomo di 47 anni