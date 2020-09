Busto Arsizio, 14enne ubriaca al primo giorno di scuola finisce al pronto soccorso

Una ragazzina di 14 anni si è presentata al primo giorno di rientro a scuola ubriaca. La vicenda è avvenuta all’istituto alberghiero Ipc Verri di Busto Arsizio dove ieri, lunedì 14 settembre, una giovane studentessa ha accusato un lieve malore e ha perso i sensi all’ingresso della scuola. Chiamati i soccorsi del 118, la 14enne è stata portata al pronto soccorso in codice verde per intossicazione dovuta all’abuso di alcol. Secondo quanto comunicato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la ragazza si è sentita male poco prima delle 10. I medici dell’ospedale di Busto Arsizio non hanno ravvisato dettagli che potessero fare temere per le condizioni di salute della 14enne nell’immediato, nonostante un ricovero per abuso di sostanze alcoliche a una così giovane età lasci spazio a ben altre preoccupazioni sulla situazione dell’adolescente.

