Truffa del car sharing: indagate 70 persone che utilizzavano le auto Enjoy con account falsi

Due anni di indagini, 70 persone indagate per truffa e sostituzione di persona, 80 capi di imputazione. Questi i numeri della maxi inchiesta condotta dal Nucleo crimini informatici e telematici della Polizia locale di Milano che ha portato alla luce un giro di falsi account per il noleggio delle auto in car sharing della flotta Enjoy. Diversi soggetti coinvolti sono risultati minori di 18 anni e, quindi, sprovvisti di patente di guida. L’indagine è partita nella notte di Capodanno del 2020, quando gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi di un incidente stradale, non grave, nel quale era coinvolta una Fiat 500 della flotta Enjoy. Il conducente e i passeggeri della Fiat 500 erano scappati abbandonando il veicolo, da qui erano partiti alcuni accertamenti da cui era emerso che l’account utilizzato per il noleggio era stato creato utilizzando dati anagrafici di un soggetto totalmente all’oscuro dei fatti.