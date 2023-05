Le ricerche, compiute anche usando droni, si sono concentrate in queste ore nella zone del fiume dove è stato trovato il caschetto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, il Nucleo speleo fluviale e gruppi di volontari. Già da ieri erano presenti anche i genitori di Denise. La ragazza risiede con la famiglia a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, e frequenta il liceo statale di Polistena. La giovane si trovava da alcuni giorni in provincia di Cosenza in gita scolastica.

Circa 40 ragazzi in totale, tra i 16 e i 18 anni. Alcuni di loro si erano addentrati su due gommoni per navigare sul fiume: una delle due imbarcazioni si è ribaltata e in quattro sono finiti in acqua, ma soltanto in tre sono stati salvati.