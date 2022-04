È finita in tragedia una banale lite tra vicini dovuta agli schiamazzi di un cane. I fatti si sono svolti questa mattina nella periferia nord di Treviglio, un comune nella provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, una donna avrebbe esploso sei colpi di pistola contro una coppia di vicini che erano scesi a portare fuori il cane.

Luigi Casati, 62 anni, è rimasto ucciso mentre la moglie Monica Leoni, 58 anni, è rimasta ferita. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, sulla scena della sparatoria sarebbe stata fermata una donna, una vicina di casa, Silvana Erzemberger, di 71 anni.

A incastrarla le riprese fatte dal cellulare da un’altra vicina, nelle quali è stata filmata la scena atroce del delitto. Stando ai primi accertamenti, la donna responsabile del delitto, in possesso del porto d’armi per uso sportivo, avrebbe prima ucciso l’uomo sceso per portare fuori il cane, è rientrata in casa, per poi tornare fuori colpendo la moglie, ferita alle gambe.

Gli abitanti del condominio sono rimasti sconvolti e sul posto, a qualche ora dal delitto, è giunto anche il sindaco della città Juri Imeri. Il figlio della vittima, Emanuele Casti, parlando della morte del padre ha riferito che “questa storia andava avanti da anni”, con accuse continue inventate dalla donna – ora accusata di omicidio – contro i suoi genitori.