Travolta e uccisa da un bus a 53 anni: l’autista stava scrivendo messaggi hot su Messenger

Stava scrivendo in una chat a luci rosse l’autista che nel 2020 ha investito e ucciso Cristina Conforti, 53 anni, nel milanese. Lo ha stabilito una perizia disposta dalla procura di Monza, che ha chiesto il rinvio a giudizio dell’autista dell’Atm con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’autista della linea 727 Cormano-Cusano chattava da circa mezz’ora con una persona, con cui stava concordando prestazioni sessuali.

Il 47enne, secondo quanto dichiarato dalla procura nella richiesta di rinvio a giudizio, “non prestava adeguata attenzione alla guida, essendo impegnato in conversazioni scritte via Facebook Messenger”, tanto da “urtare con il pneumatico il cordolo in cemento del marciapiede, non accorgendosi della presenza del pedone”. La 53enne sarebbe stata così colpita con il cristallo del parabrezza, che l’ha spinta alla base dell’autobus per poi investirla e “trascinarla fino alla fine della corsa”. La donna, un’impiegata amministrativa del comune di Bresso, è morta sul colpo. L’incidente è stato ripreso dalla telecamera frontale dalla metrotranvia della linea 31, che in quel momento stava sopraggiungendo.