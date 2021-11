Trasporti pubblici gratis per combattere l’inquinamento: l’esperimento al via a Genova

A Genova il trasporto urbano sarà gratuito dal 1° dicembre al 31 marzo. Certo, non su tutti i mezzi ma è il primo passo (green) per migliorare la qualità dell’ambiente. Sarà, infatti, la prima città italiana che per combattere l’inquinamento permetterà di viaggiare sui mezzi pubblici gratis.

Si potrà usufruire gratuitamente – e senza limiti di orario – degli impianti di risalita verticale come ascensori, funicolari e cremagliere. In alcune fasce orarie questo esperimento interesserà anche la metropolitana negli orari non di punta: dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22, tutti i giorni. Ma non è la prima volta che il capoluogo ligure punta a incentivare l’uso del trasporto urbano. Già a settembre sono diventati gratuiti i viaggi per bambini al di sotto dei 10 anni e per alcune fasce di studenti dell’università di Genova, come le matricole. Questa volta, però, potranno viaggiare gratis tutti i cittadini, compresi i non residenti.

“È un invito ad avere una città ecosostenibile e a ridurre l’uso dei mezzi privati in città – ha detto il sindaco Marco Bucci – L’auspicio è che alla fine della sperimentazione i risultati siano positivi e si possa ampliare il progetto”. Il costo della sperimentazione sarà di 600mila euro per l’Azienda Mobilità e Trasporti di Genova (Amt). Dopo il 31 marzo si analizzeranno i risultati e si deciderà se prolungare l’iniziativa.