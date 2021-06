TPI Fest! arriva per la prima volta a Tor Bella Monaca (Roma, 22 – 23 – 24 Giugno)

Da martedì 22 a giovedì 24 giugno 2021 arriva per la prima volta all’Arena del Teatro Tor Bella Monaca (Roma) il TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da The Post Internazionale (TPI). Tre giorni di incontri e dibattiti aperti a tutti per raccontare la realtà, da un altro punto di vista. L‘ingresso è gratuito. Per prenotazioni contattare 06.2010579 o scrivere a promozione@teatrobellamonaca.it.

I temi – Tre serate, tre temi diversi: 1. Zeropaura. Sicurezza e legalità tra luoghi comuni e vita reale; 2. Casa diritto inalienabile. Edilizia popolare tra utopia e realtà; 3. Recovery Roma: scuola, professori e ragazzi.

Gli ospiti – Protagonisti dei dibatti saranno politici – l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, l’onorevole Matteo Orfini-, amministratori locali – il Presidente VI Municipio Roma Roberto Romanella – e personalità di spicco di Tor Bella Monaca che conoscono bene il territorio e ogni giorno affrontano la difficoltà di viverci a fianco con le tante associazioni che operano nel quartiere come il direttore del Teatro di Tor Bella Monaca Filippo D’Alessio, Caterina Ingrassia dell’associazione “Bella Vera” e Alessandra Laterza, proprietaria della libreria “Le Torri”. Ci sarà anche Don Antonio Coluccia, che ogni giorno combatte la criminalità a San Basilio. Sul palco anche i giornalisti di TPI: da Selvaggia Lucarelli, passando per Luca Telese, Stefano Mentana, Riccardo Bocca e tanti altri. Presenta il direttore di TPI Giulio Gambino.