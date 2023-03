Totti e Ilary, salta la prima udienza per il divorzio: uno dei due ha chiesto di posticiparla

Lo scontro in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi non prenderà il via domani. Uno dei due coniugi ha chiesto infatti il rinvio della prima udienza per la separazione, prevista per il 14 marzo. Non è chiaro chi ha chiesto il rinvio, secondo quanto riporta Il Messaggero. Si ipotizza sia stato Totti, che si è costituito in giudizio solo giovedì scorso, cinque giorni prima dell’udienza.

Sarebbe stato il terzo appuntamento in tribunale per l’ormai ex coppia, dopo le due udienze per la restituzione di gioielli, borse e scarpe griffate reclamati da Ilary, a cui l’ex capitano della Roma ha risposto chiedendo indietro i Rolex che la conduttrice gli avrebbe sottratto.

Per quanto riguarda la separazione, il nodo principale riguarda l’affidamento dei figli Cristian, Chanel e Isabel, oltre alla spartizione del patrimonio. Fallite le trattative per una separazione consensuale, si dovranno essere assegnata la villa dell’Eur, altre proprietà immobiliari e partecipazioni societarie, per un totale di decine di milioni di euro. Un patrimonio che in passato è stato in parte gestito anche dai familiari di Ilary, rendendo più complicata la soluzione.

I due ex intanto si godono la vita con le nuove dolci metà. Per la prima volta sabato scorso, Ilary ha pubblicato su Instagram una foto, con tanto di bacio, insieme a Bastian Muller. Totti invece ha trascorso il fine settimana a Dubai insieme a Noemi Bocchi per un torneo di padel.