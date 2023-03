Ilary Blasi pubblica per la prima volta il volto di Bastian: “È uguale a Totti”

Per la prima volta dall’inizio della loro relazione, Ilary Blasi ha mostrato il volto del fidanzato Bastian Muller-Pettenpohl sui social in occasione del compleanno dell’imprenditore tedesco.

“Tanti auguri tesoro mio, ti auguro il meglio… Tanto amore” ha scritto la conduttrice de L’Isola dei famosi sul suo profilo Instagram in cui ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono con il suo nuovo fidanzato.

Le foto hanno subito fatto il giro dei social con numerosi follower che non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza tra il nuovo fidanzato di Ilary Blasi e il suo ex marito Francesco Totti.

“A me sembra che si siano messi l’uno con il facsimile dell’altro, questo mi ricorda Totti e quella di Totti mi ricorda Ilary” ha scritto un utente su Twitter.

“Ilary Blasi si è praticamente messa con il sosia di Totti” ha scritto un altro. E ancora: “Ilary e Totti che divorziano per mettersi con i loro rispettivi sosia mi ammazzano”.

“Cioè lei è messa col sosia di Totti e lui con la copia di Ilary. È palesemente un programma di protezione testimoni” ha ironizzato un altro follower.