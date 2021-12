Torino, preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori “per rispetto verso i No Pass esclusi”

La preside di una scuola di Rivalta, in provincia di Torino, ha vietato a tutti i genitori di assistere alla recita dei figli, organizzata dalle classi seconda e terza in occasione delle feste di Natale, in programma per lunedì. La dirigente scolastica Silvia Boaretto avrebbe preso questa decisione con l’obiettivo di trattare tutti i genitori allo stesso modo e non escludere le famiglie non vaccinate e sprovviste di Super Green Pass.

“La recita è vietata a tutti i genitori per rispetto verso i No Green Pass esclusi”, ha detto Boaretto, precisando di voler mettere tutti i genitori sullo stesso piano, sia coloro che si sono sottoposti a due dosi di vaccino che le famiglie non immunizzate. La scelta però ha fatto discutere molte famiglie, la maggior parte delle quali vaccinate: si tratta di 76 nuclei familiari su 80 provvisti di Super Green Pass e 4 famiglie non vaccinate.

Secondo i genitori la dirigente scolastica ha prodotto, vietando a tutti di assistere alla recita, una discriminazione al contrario. “La recita si farà comunque. La nostra priorità è la didattica. Ma questa scuola ha sempre fatto di tutto per non escludere nessun genitore dalle recite. Noi lavoriamo per l’inclusione e ci limitiamo al rispetto delle leggi”, ha spiegato Boaretto.